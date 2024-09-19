Один человек ранен при обстреле ВСУ курского села Ржава

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев сообщил об обстрелах с украинской стороны территории муниципалитета.

"Информирую вас о том, что за минувшие сутки район снова был подвержен обстрелам со стороны ВСУ. В результате обстрела повреждены два домовладения в селе Ржава, один человек получил ранения", - написал глава района в своем телеграм-канале в четверг.

Он также попросил местных жителей воздержаться от поездок в райцентр и прилегающие населенные пункты.