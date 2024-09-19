Поиск

Один человек ранен при обстреле ВСУ курского села Ржава

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев сообщил об обстрелах с украинской стороны территории муниципалитета.

"Информирую вас о том, что за минувшие сутки район снова был подвержен обстрелам со стороны ВСУ. В результате обстрела повреждены два домовладения в селе Ржава, один человек получил ранения", - написал глава района в своем телеграм-канале в четверг.

Он также попросил местных жителей воздержаться от поездок в райцентр и прилегающие населенные пункты.

ВСУ Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ пресекла деятельность ОПГ, организовавшей транзит африканцев через РФ в ЕС

ФСБ пресекла деятельность ОПГ, организовавшей транзит африканцев через РФ в ЕС

Счетная палата считает недостаточно эффективными закупки Минцифры для образовательных организаций

Счетная палата считает недостаточно эффективными закупки Минцифры для образовательных организаций

Минцифры РФ опровергло наличие уязвимости на сайте реестра электронных повесток

Путин продлил продовольственное эмбарго сразу на два года

Путин продлил продовольственное эмбарго сразу на два года

Что произошло за день: среда, 18 сентября

Путин объяснил указ о ВС РФ необходимостью кадрового оснащения новых военных округов

Путин призвал органы власти уделять особое внимание нуждам жителей приграничья

Возбуждено уголовное дело о стрельбе в офисе Wildberries

Военный суд арестовал экс-адвоката Пашаева по делу о крупном мошенничестве

Военный суд арестовал экс-адвоката Пашаева по делу о крупном мошенничестве

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о ситуации с вирусом Нипах в Индии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });