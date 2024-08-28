Часть центра Владивостока осталась без света из-за аварии

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Специалисты ликвидируют аварию, в среду оставившую без света ряд социальных объектов и жилых домов Владивостока, сообщило "Владивостокское предприятие электрических сетей" (ВПЭС).

"В результате аварийного отключения без электроэнергии часть жилых домов и социально значимых объектов по улицам Октябрьская, Пологая, Прапорщика Комарова, Уборевича, Уткинская", - говорится в сообщении.

Устранить аварию планируется к 15:30 (08:30 по Москве).