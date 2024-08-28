Что случилось этой ночью: среда, 28 августа

Qiwi сменила название на NanduQ, Трамп договорился с Харрис о дебатах, Медведев вышел во второй круг US Open

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Акционеры Qiwi на годовом собрании утвердили смену названия компании на NanduQ и переизбрали совет директоров. В него вновь вошли Лев Кроль, Алексей Соловьев и Алексей Иванов. Членами совета также стали глава группы Алексей Мащенков и Оксана Сиротинина.

- Три человека получили ранения после атаки дронов на брянское село Курковичи. Среди них глава Стародубского муниципального округа Александр Подольный, сотрудник МЧС РФ и водитель. Их доставили в местную больницу.

- Часть центра Владивостока осталась без света из-за аварии. Специалисты уже работают над ее устранением. Ориентировочное время окончания работ - 15:30 (08:30 по Москве).

- Высоту орбиты МКС увеличили на 3,4 км для последующего прибытия экипажа "Союза МС-26", а также посадки "Союза МС-25", сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

- Дональд Трамп сообщил, что договорился с Камалой Харрис о проведении теледебатов на ABC News 10 сентября. По словам Трампа, мероприятие пройдет по правилам, которые действовали на прошлых прениях, проводимых CNN. Во время дебатов кандидаты будут стоять, им запрещено пользоваться заметками или заранее заготовленными шпаргалками.

- Российский теннисист Даниил Медведев победил серба Душана Лайовича в первом круге турнира Большого шлема US Open в США.