На новый нацпроект по здравоохранению до 2030 года направят около 60 млрд руб.

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Бюджетное финансирование нового национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья" до 2030 года составит около 60 млрд рублей, сообщила замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова на форуме "Технопром-2024" в Новосибирске в среду.

"До 2030 года на реализацию этого нацпроекта планируется чуть менее 60 млрд рублей", - сказала она.

Дополнительно из внебюджетных источников, собственных средств организаций планируется привлечь еще 150 млрд рублей.

По словам Семеновой, утверждение нацпроекта ожидается в ближайшее время. "Еще чуть-чуть, и он будет утвержден", - сказала замминистра.

Она отметила, что в рамках нацпроекта будет реализовано пять федеральных проектов, два из которых будет курировать Минздрав, два - Минобрнауки и один - Минпромторг.

"У нас сверхамбицициозные задачи - продолжительность жизни к 2030 году 78 лет, а к 2036 году - 81 год, это крайне нужные нашей стране стратегические цели", - подчеркнула замглавы Минздрава.