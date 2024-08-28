Работа аэропорта Казани временно ограничена

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани, сообщает Росавиация в среду.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) утром 28 августа на работу аэропорта Казани (код ICAO: UWKD) введены временные ограничения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 07:00 по Москве.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет, отмечается в сообщении.