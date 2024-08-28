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Следующие в Казань авиарейсы перенаправлены в Самару

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Авиарейсы, следовавшие в Казань из Сочи и "Шереметьево", перенаправили в Самару, сообщает пресс-служба аэропорта Казани.

Работа аэропорта Казани ограничена с 7 часов утра по московскому времени и до особого распоряжения. Он временно не принимает и не отправляет самолеты.

С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП-82).

Казань Сочи Шереметьево Самара
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