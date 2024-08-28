Арбитражный суд Москвы начнет рассматривать дело о банкротстве Euroclear 21 ноября

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы назначил заседание по проверке обоснованности заявления о признании бельгийского депозитария Euroclear Bank банкротом на 21 ноября, следует из материалов картотеки дел.

Признать Euroclear банкротом требует АО "Гео-Система", это заявление поступило в суд 19 августа, 26 августа оно было принято к производству. Сумма задолженности перед заявителем в материалах не указана.

В марте 2024 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Гео-Системы" о взыскании с Euroclear $1,156 млн убытков в связи с блокировкой активов. В мае Euroclear подал апелляционную жалобу на это решение, в июле Девятый арбитражный апелляционный суд ее отклонил.

Сейчас в судах находится более 100 исков к Euroclear, которые подали компании, банки и частные инвесторы из-за блокировки активов.

Президент Владимир Путин в январе 2024 года подписал указ, которым запретил обращать взыскание, накладывать арест и принимать иные обеспечительные меры в отношении активов на счетах типа "С" и "И". В апреле был опубликован новый указ, выводящий из-под этого запрета принятые до 3 января судебные акты. К этому моменту российские суды удовлетворили четыре иска к Euroclear - банка "Санкт-Петербург", МТС-банка, Росбанка и УК "Лидер".

Верховный суд России в феврале 2024 года допустил возможность введения российскими судами процедуры банкротства в отношении иностранных юрлиц, которые "имеют тесную связь" с Россией - здесь ведут бизнес их бенефициары, находится имущество, совершается значительное количество сделок с местом исполнения на территории страны и т.д. Процедура может охватывать как все активы должника вне зависимости от страны их местонахождения, так быть и локальной - распространяться на имущество в России.