ВС счел, что суды России вправе банкротить иностранные компании с бизнесом в РФ

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ допустил возможность введения российскими судами процедуры банкротства в отношении иностранных юрлиц, которые "имеют тесную связь" с Россией - здесь ведут бизнес их бенефициары, находится имущество, совершается значительное количество сделок с местом исполнения на территории страны и т.д. Процедура может охватывать как все активы должника вне зависимости от страны их местонахождения, так быть и локальной - распространяться на имущество в России, говорится в опубликованном определении суда.

Такие выводы судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ сформулировала по итогам рассмотрения жалобы на отказ судов ввести процедуру банкротства в отношении кипрской Westwalk Projects Ltd., которой принадлежали три торговых центра в Подмосковье. В рамках раздела активов между Алексеем и Константином Мауергаузами, которые после продажи торговой сети "Патэрсон" ритейлеру X5 Group занялись созданием локальных торговых центров, эти объекты были переданы в уставный капитал другой кипрской структуры - АMN Commercial Property Advisors Ltd.

Одновременно с недвижимостью к AMN перешли все права и обязанности по договорам аренды, в том числе Westwalk обязалась передать обеспечительные платежи от арендаторов, но не сделала этого. Через суд AMN взыскала с Westwal более 6 млн рублей, а затем подала заявление о ее банкротстве в Арбитражный суд Москвы, используя в качестве основания наличие филиала в России, свидетельствуют материалы дела. Возможно, также приводился аргумент о "затруднительности" проведения процедуры банкротства за рубежом - он упоминался в определении о передаче дела на рассмотрение СКЭС ВС РФ.

Однако суд первой инстанции прекратил производство по заявлению АMN, с ним согласились апелляция и кассация. Они исходили из того, что российский закон о несостоятельности распространяется только на юрлиц, а банкротство филиала не предусмотрено. Суды отметили, что должник - иностранное лицо, в России деятельность не осуществляет, работа его российского филиала не ведется и подано заявление о прекращении его аккредитации.

При этом они сочли, что кредитор и должник относятся к одной группе лиц и выбрали модель ведения бизнеса с регистрацией организаций на территории иностранного государства, а потому не могут ссылаться на "затруднительный" для них порядок банкротства в зарубежной юрисдикции. По смыслу статьи 1202 Гражданского кодекса РФ ликвидация юрлица, в том числе и принудительная, осуществляется в соответствии с законодательством страны, где такое лицо было зарегистрировано, отмечается в материалах дела позиция судов по этому делу.

Однако СКЭС ВС РФ по итогам рассмотрения жалобы AMN с их выводами не согласилась.

"Действующее национальное законодательство не исключает возбуждение российским судом процедуры несостоятельности (банкротства), осложненной иностранным элементом как на стороне кредитора (в частности заявителя по делу о банкротстве), так и на стороне должника", - говорится в определении ВС РФ.

Ключевой момент при разрешении вопроса о компетенции российского суда - наличие или отсутствие тесной связи должника с РФ, решила коллегия. В ее определении приводится незакрытый перечень обстоятельств, которые могут это подтверждать. В частности, указываются такие: центр основных интересов контролирующих лиц должника находится в РФ; коммерческая деятельность ориентирована на находящихся в России лиц; в РФ - имущественные активы организации; значительная часть кредиторов - российские лица, должник совершал значительное количество сделок с местом исполнения на территории РФ и т.д.

В зависимости от того, где находится центр основных интересов иностранного должника - в РФ или за ее пределами - суд сможет возбудить основное или локальное производство по делу о несостоятельности, указано в определении СКЭС ВС РФ. Основное производство имеет трансграничный эффект, то есть распространяется на все имущество должника вне зависимости от страны его местонахождения, а также на всех кредиторов, включая иностранных. Локальное - действует только на территории РФ, то есть в отношении обособленной имущественной массы должника, находящейся в России или связанной с ней.

В рассматриваемом случае, обратила внимание СКЭС ВС РФ, заявитель по делу о несостоятельности ссылался на то, что регистрация Westwalk в иностранном государстве носит формальный характер, деятельность за пределами РФ компания не ведет, а ее единственным директором и акционером являлся гражданин РФ Константин Мауергауз, сын которого Филипп является директором филиала.

По мнению коллегии ВС РФ, при документальном подтверждении этих обстоятельств и в отсутствие опровергающих фактов российский суд имел компетенцию для введения в отношении должника основного производства по делу о трансграничном банкротстве исходя из факторов, указывающих на нахождение центра основных интересов должника на территории РФ.

В связи с этим СКЭС ВС РФ отменила решения нижестоящих судов и отправила спор на новое рассмотрение.