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ЦИК 28 августа начал двухдневное тестирование федеральной платформы ДЭГ

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В России в утром 28 августа началось тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) перед сентябрьскими выборами, оно продлится до вечера 29 августа, сообщила на заседании Центризбиркома председатель комиссии Элла Памфилова.

Тестирование продлится с 8 утра по московскому времени среды до 20:00 по местному времени четверга, уточнила она.

Регионы, в которых применяется многодневное голосование (два и три дня) принимают участие в тестирование 28 и 29 августа; регионы, в которых проводится однодневное голосование - только 29 августа.

Главные задачи тестирования: оценка работоспособности программно-технического комплекса ДЭГ; подведение итогов онлайн-голосования; подписание итогового протокола ТИК ДЭГ электронными подписями каждым членом комиссии; установление результатов выборов организующими комиссиями, перечислила Памфилова. По ее словам, потенциальное число участников тестирования превышает 625 тысяч человек.

В сентябре выборы на федеральной платформе ДЭГ проведут 25 регионов, из них шесть (Республики Алтай, Коми, Марий Эл, Чеченская Республика, Костромская и Смоленская области) - впервые. ДЭГ на федеральной платформе охватит 469 избирательных кампаний в пяти часовых поясах.

ДЭГ Центризбирком Элла Памфилова
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