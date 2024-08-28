Памфилова сообщила, что на ДЭГ на выборах в сентябре подано 655 551 заявление

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Избиратели уже подали более 655 тысяч заявлений на дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре, сообщила на заседании Центризбиркома председатель комиссии Элла Памфилова.

"Что касается дистанционного электронного голосования и "Мобильного избирателя", всего на сегодня подано около 870 тысяч заявлений, из них 655 551 заявление - на участие в ДЭГ", - сказала она.

По ее словам, 213 373 заявления подано о включении в список избирателей по месту нахождения (заявления на голосование с помощью сервиса "Мобильный избиратель").

Прием заявок на участие в ДЭГ продлится до начала сентября. Москвичам подавать заявление не требуется, поскольку столица использует свою собственную платформу, напомнила глава ЦИК.