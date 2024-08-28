ВЦИОМ сообщил, что в 2024 году подготовка ребенка к школе стала на 24% дороже

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В 2024 году общие затраты семей на подготовку школьников к началу учебного года увеличились более чем на 10 тысяч рублей, 43 029 рублей годом ранее, до 53 548 рублей, или на 24%, сообщил ВЦИОМ, ссылаясь на результаты опросов.

Последний опрос провели 17 августа среди 1600 взрослых россиян по телефону. Дети-школьники есть у 27% опрошенных, внуки-школьники - у 23%. Конкретные суммы затрат смогли назвать больше половины респондентов, в зависимости от статьи расходов. Школьные взносы по договоренности с администрацией и добровольные спонсорские - "по-видимому, менее предсказуемая категория трат, назвать хотя бы примерную сумму по ним смогли только 34% и 16%", отметили социологи.

Больше всего тратить семьям приходится на покупку школьной формы, спортивной формы, сменной обуви, это в среднем 24 919 рублей против 20 414 рублей в 2023 году.

На учебники и школьные тетради опрошенные потратят 6 883 рубля (в 2023 году это стоило 4 688 рублей).

На покупку пеналов и письменных принадлежностей для одного школьника в этом году тратят, в среднем, 5 127 рублей, против 3 581 рубля годом ранее.

Покупка школьного портфеля, сумки или ранца обходится в 4590 рублей, что оказалось несколько дешевле по сравнению с прошлым годом, когда такие траты составляли, в среднем 4998 рублей.

В 2024 году добровольный спонсорский взнос в среднем составляет 4650 рублей, год назад - 3873 рубля, показал опрос. Взносы по договоренности со школьной администрацией и другими родителями, в том числе на охрану, техническое оснащение класса и моющие средства, составляют в среднем 4628 рублей, тогда как в прошлом году на эти цели приходилось тратить 3 361 рубль.

И, наконец, цветы и подарки учителям к 1 сентября на этот раз обойдутся родителям в 2 771 рубль, год назад это стоило, в среднем, 2113 рублей, отмечают социологи.