МВД предупредило о появлении мошенников в родительских чатах перед 1 сентября

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Управление по противодействию киберпреступности МВД выявило новую мошенническую схему, которая задействует чаты родителей школьников, рассказала в Telegram представитель министерства Ирина Волк.

"Опросы на волнующие родителей школьников темы, приглашения в школьные чаты, предоставление фейковых скидок по несуществующим акциям, розыгрыши призов и голосования - все это для мошенников становится инструментами вовлечения в обман в преддверии волнующего родителей и детей события - нового учебного года", - перечислила она.

Мошенники могут рассылать sms с опросами "о готовности к школе, о питании в школьной столовой, о внешкольных занятиях" от лица руководства школы или родительского комитета, прикладывая ссылку на фейковые сайты, на которых граждане оставляют личную информацию.

Также они могут публиковать ссылки на мошеннические ресурсы, которые "маскируются под страницы известных маркетплейсов с распродажами ко Дню знаний", а также просьбы "проголосовать за одноклассницу" или "перевести деньги на экскурсию, ремонт и т.д." с гиперссылками на фейковые платформы.

В МВД призвали родителей к бдительности и рекомендовали перепроверять контакты и ссылки, прежде чем предоставлять свои персональные данные и банковские коды, избегать онлайн-контактов с незнакомыми людьми и не доверять сообщениям с незнакомых номеров.