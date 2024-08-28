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Дополнительные режимные меры вводятся в Курчатове

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о вводе дополнительных режимных мер в Курчатове, где располагается АЭС.

"Несмотря на то, что безопасность Курской атомной станции максимально обеспечена, ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город. В связи с этим, а также в целях обеспечения дополнительных мер безопасности оперативным штабом КТО принято решение в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов. Контроль за исполнением данного решения будет осуществляться на специально организованных блокпостах", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Он пояснил, что жители города, имеющие регистрацию, смогут свободно въезжать в Курчатов. Для тех, кто не имеет "прописки", но работает в городе, предусмотрена возможность получения пропусков в администрациях Курчатова и Курчатовского района.

"Транспортные средства, осуществляющие транзитные перевозки и ранее перемещавшиеся по территории Курчатова, должны будут использовать альтернативные маршруты объезда", - предупредил Смирнов.

Курчатов Курская область Курская АЭС
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