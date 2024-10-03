Курский губернатор сообщил, что средства РЭБ сбили дрон в районе Курчатова

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В районе города Курчатов средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.

"В результате его падения произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к Курской атомной электростанции", - написал он в Telegram.

На месте работают экстренные службы.

Ранее в этот день пресс-служба "Росатома" сообщила, что Курская АЭС после атаки ВСУ работает в обычном режиме, радиационный фон на объекте находится в пределах естественных значений.

"На территории города Курчатов организован ежедневный мониторинг радиационной обстановки. Полученные значения не превышают уровней естественного радиационного фона", - сообщила и пресс-служба ФМБА.

Ранее в СМИ появилась информация, что ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС в Курчатове с помощью натовского вооружения.