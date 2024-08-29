Размещенных в ПВР в Курской области начали прививать от гриппа

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Граждан, находящихся в пунктах временного размещения в Курской области, начали в первоочередном порядке вакцинировать против гриппа, уже привиты треть от подлежащих иммунизации, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В первоочередном порядке у лиц, размещенных в ПВР в Курской области, начата вакцинация против гриппа (...). На сегодняшний день привито уже более 32% от подлежащих иммунизации", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что специалисты управления Роспотребнадзора по Курской области продолжают контролировать санитарно-эпидемиологическую обстановку в пунктах временного размещения. Контроль за условиями проживания и питания, организацией водоснабжения и водоотведения осуществляется регулярно во всех 58 функционирующих ПВР. Предпринимаются меры по недопущению возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний.

Кроме того, в регионе усилен контроль качества воды в источниках централизованного водоснабжения. Исследования проводятся более чем по 20 показателям безопасности. Все показатели в норме, уточнили в ведомстве.