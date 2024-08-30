В Курской области за сутки опасные районы покинули 160 человек

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Курской области за минувшие сутки эвакуировали жителей четырех муниципалитетов, самостоятельно и организованными колоннами из приграничных территорий в безопасные районы за сутки убыли 160 человек, сообщил на брифинге в Курске представитель МЧС Артем Шаров.

Он отметил, что отселение жителей приграничья проводят при поддержке военнослужащих во взаимодействии с главами муниципалитетов, региональными властями, а также волонтерами.

Очередная группа жителей приграничья отправится в пятницу в Калужскую и Московскую области. "Во встречающих регионах организовано размещение курян в ПВР на базе домов отдыха и детских оздоровительных лагерей", - проинформировал представитель МЧС.

Всего, по его данным, в 29 регионах страны в временных пунктах размещены свыше 10 тысяч человек, в том числе более 2,7 тысячи детей. Остальные эвакуированные жители приграничья разместились у родственников. Почти 7 тысяч жителей приграничья находятся в 58 пунктах временного размещения непосредственно на территории Курской области.

"Благодаря работе телефона "горячей линии" и проводимой работе в ПВР за сутки восстановлена связь с родственниками 19 человек, ранее эвакуированных из опасных районов. Всего на сегодняшний день удалось воссоединить с близкими 443 семьи", - добавил Шаров.