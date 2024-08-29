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"Ростех" выпустил первый российский иммуноглобулин высокой концентрации

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Холдинг "Нацимбио" госкорпорации Ростех выпустил в гражданский оборот первую партию препарата "БиоГам" - единственного отечественного внутривенного иммуноглобулина человека нормального (ИЧН) в концентрации 10%, сообщили в госкорпорации.

"Препарат разработан с целью содействия импортозамещению иностранных аналогов на российском рынке. В этом году мы выпустим в гражданский оборот не менее 5 тыс. упаковок "БиоГама", а в последующие годы планируем значительно нарастить производство", - сказал генеральный директор "Нацимбио" Андрей Загорский, его слова привели в сообщении.

По словам Загорского, в отличие от аналогов прошлого поколения более высокая концентрация позволяет достигать терапевтических результатов за меньшее время и при меньших объемах введенного препарата, что особенно важно для повышения качества жизни некоторых категорий пациентов, например, людей с выраженными иммунодефицитными состояниями.

В сообщении госкорпорации отмечается, что препарат вошел в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Препарат относится к группе рецептурных лекарств, его введение осуществляется в условиях стационара под контролем медицинских работников. Применение иммуноглобулина позволяет людям с нарушениями в работе иммунитета эффективнее противостоять различным патогенам - вирусам, бактериям и токсинам.

Ростех Нацимбио
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