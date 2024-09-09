В России не циркулирует ортонаировирус, обнаруженный в Китае

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о выявлении ортонаировируса в Китае, в настоящее время в России циркуляция вируса не выявлена, сообщили в ведомстве.

"В Роспотребнадзоре взяли на контроль сообщения о выявлении ортонаировируса в Китае (...) Циркуляция ортонаировируса в настоящее время на территории РФ не зафиксирована. По линии двухстороннего сотрудничества Роспотребнадзор запросил информацию об эпидемиологической обстановке у Государственного управления по профилактике и контролю заболеваний КНР", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре, со ссылкой на СМИ, уточнили, что ранее сообщалось о выявлении в 2019 году нового ортонаировируса (Wetland virus (WELV)) у человека, укушенного клещом в водно-болотном парке в китайском автономном районе Внутренняя Монголия. Проведенные китайскими учеными последующие исследования позволили выявить наличие вируса еще у 17 человек в северо-восточных регионах Китая, а также у нескольких видов клещей и животных.