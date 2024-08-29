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В курских школах в новом учебном году частично введут дистанционный формат

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Дистанционный формат обучения будет введен в части школ Курской области в новом учебном году, сообщили в Минпросвещения РФ.

"В школах Курской области в новом учебном году частично будет введен дистанционный формат обучения, а в ряде школ - смешанный. Школьники из Белгородской и Курской областей, которые временно находятся в других регионах, смогут пойти в школу по месту пребывания", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Как отмечается в сообщении, вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел совещание, посвященное подготовке системы образования к новому учебному году, в рамках которого о подготовке к учебному году рассказали представители приграничных регионов: Курской, Белгородской, Брянской областей.

"Дмитрий Чернышенко поручил министерству просвещения Российской Федерации быть на постоянном контакте с приграничными регионами и продолжать помогать в решении оперативных вопросов", - говорится в опубликованном сообщении.

Минпросвещения Курская область
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