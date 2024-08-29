Более 1 тыс. детей из курского приграничья будут учиться дистанционно в ПВР

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Власти Курской области организуют дистанционное обучение для 1192 школьников, находящихся в пунктах временного размещения (ПВР), сообщила врио министра образования и науки региона Наталия Бастрикова.

Бастрикова отметила, что вся потребность в комплектах учебников для школьников 114 приграничных школ Курской области будет удовлетворена в полном объеме.

"До 2 сентября в регион поступают на флеш-накопителях учебники в электронном виде. Одновременно для наших школьников выполняется спецзаказ на печать учебников. Техникумы и колледжи начнут работу в очно-дистанционном формате. Все первокурсники будут обеспечены учебными материалами и в электронном, и в печатном формате", - добавила врио министра образования и науки.

Ранее сообщалось, что школы девяти курских муниципалитетов начнут учебный год дистанционно.