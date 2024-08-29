Путин 3 сентября посетит с официальным визитом Монголию

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - По приглашению президента Монголии Ухнагийна Хурэлсуха 3 сентября президент РФ Владимир Путин посетит с официальным визитом Монголию для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 85-летию совместной победы советских и монгольских вооружённых сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол, сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства, проведут обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам", - говорится в сообщении.

Планируется подписание ряда двусторонних документов.

"Предусмотрены также беседы Владимира Путина с Председателем Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии Д.Амарбаясгаланом и Премьер-министром Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ", - добавили в пресс-службе.