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Путин 3 сентября посетит с официальным визитом Монголию

Путин 3 сентября посетит с официальным визитом Монголию
Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - По приглашению президента Монголии Ухнагийна Хурэлсуха 3 сентября президент РФ Владимир Путин посетит с официальным визитом Монголию для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 85-летию совместной победы советских и монгольских вооружённых сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол, сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства, проведут обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам", - говорится в сообщении.

Планируется подписание ряда двусторонних документов.

"Предусмотрены также беседы Владимира Путина с Председателем Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии Д.Амарбаясгаланом и Премьер-министром Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ", - добавили в пресс-службе.

Владимир Путин Монголия
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