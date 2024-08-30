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Кремль на фоне будущего визита Путина в Монголию не беспокоится в связи с признанием ею МУС

Кремль на фоне будущего визита Путина в Монголию не беспокоится в связи с признанием ею МУС
Фото: Гавриил Григоров/ РИА Новости

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Кремле не обеспокоены в связи с тем, что Монголия присоединилась к Римскому статуту, признающему Международный уголовный суд (МУС), из-за предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Улан-Батор.

На вопрос журналистов, нет ли в Кремле переживаний в связи с признанием Монголией юрисдикции МУС, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил: "Нет, нет переживаний".

"У нас прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии", - отметил Песков.

У Пескова уточнили, имели ли место переговоры с властями Монголии "по поводу ордера, который выдал МУС".

"Разумеется, все аспекты визита тщательно готовились", - сказал Песков.

Ожидается, что российский лидер 3 сентября посетит с официальным визитом Монголию, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

Дмитрий Песков Владимир Путин Монголия МУС
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