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Из РФ выдворят 120 мигрантов из стран СНГ и Африки после рейда в Подмосковье

Из РФ выдворят 120 мигрантов из стран СНГ и Африки после рейда в Подмосковье
Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Полицейские выявили в подмосковном Пушкине 120 иностранных граждан, находящихся в РФ с нарушениями законодательства, сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В ходе рейда в отношении 120 иностранных граждан составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания на территории РФ по ст. 18.8 КоАП РФ, из них 19 мигрантов привлечены к ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности в России по ст. 18.10 КоАП РФ и один - за уклонение от исполнения административного наказания по ст. 20.25 ч.3 КоАП РФ", - сказала Петрова журналистам.

По словам представителя управления, среди оштрафованных - уроженцы из стран СНГ и Африки, которые работали в складском помещении.

"На каждого иностранца наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы РФ. 31 мигрант помещен в специализированное учреждение до исполнения решения суда", - отметила Петрова.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают организаторов незаконной миграции.

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