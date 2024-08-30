Что произошло за день: пятница, 30 августа

Пополнение реестра иноагентов, сообщение Минобороны о пяти отраженных атаках ВСУ в Курской области, продление срока обмена заблокированными активами

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Банк России впервые установил ненулевую антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала банков. С 1 июля 2025 года она составит 0,25% от взвешенных по риску активов.

- Минобороны РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ в Курской области. По данным военных, за сутки нанесены удары по подразделениям ВСУ в районах 16 населенных пунктов региона.

- Минюст признал иноагентами юриста Елену Лукьянову и медиаменеджера Галину Тимченко. Также в список попали организация "Гражданская инициатива против экологической преступности" и объединение лиц "Коалиция Новосибирск 2020".

- Обмен заблокированными активами инвесторов будет продлен до 12 октября.

- Российский рынок акций в пятницу снизился из-за фиксации прибыли игроками в преддверии выходных на фоне подешевевшей нефти. По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 2,1% до 2650,32 пункта, индекс РТС снизился на 1,9% до 915,6 пункта.

- Полицейские нашли в подмосковном Пушкине 120 иностранцев, нарушавших правила пребывания в стране. Они будут выдворены.

- Нападающий сборной России Александр Соболев перешел из "Спартака" в "Зенит".