Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

Вакцину от ВПЧ планируется включить в Национальный календарь прививок в 2026 г.

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ) планируется включить в Национальный календарь профилактических прививок в 2026 году, сообщила главный внештатный детский специалист - гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елена Уварова.

"Мы не имеем сегодня в национальном календаре (вакцинацию от ВПЧ), но в плане аккуратно поставлена дата - 2026 год - о включении вакцины от ВПЧ наряду с другими вакцинами в Национальный календарь иммунопрофилактики", - сказала Уварова на пресс-конференции в пятницу.

Специалист Минздрава сообщила, что в России разрабатывается локализованная отечественная вакцина от ВПЧ. Она будет четырехвалентная.

"Сейчас проводятся исследования, которые положены для первой стадии производства вакцины. Уже клинические исследования проводятся. Надеюсь, что как раз к 2026 году она будет уже внедрена в практику", - сообщила Уварова.

Вирусы папилломы человека (ВПЧ) - группа распространенных и генетически разнородных ДНК-содержащих вирусов, поражающих эпителий кожных покровов и слизистых оболочек. Наибольшее число ВПЧ-ассоциированных злокачественных новообразований приходится на рак шейки матки (РШМ). В большинстве случаев этот вид рака вызван вирусом.

Минздрав РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кремль на фоне будущего визита Путина в Монголию не беспокоится в связи с признанием ею МУС

В сентябре 40 регионов РФ из-за погоды будут подвержены риску лесных пожаров

В сентябре 40 регионов РФ из-за погоды будут подвержены риску лесных пожаров

В России изучат возможность привлечения искусственного интеллекта к проверке ЕГЭ

В России изучат возможность привлечения искусственного интеллекта к проверке ЕГЭ
Задержание Павла Дурова во Франции

Больше половины россиян уверены в необоснованности обвинений Дурову во Франции

Больше половины россиян уверены в необоснованности обвинений Дурову во Франции

Из РФ выдворят 120 мигрантов из стран СНГ и Африки после рейда в Подмосковье

Из РФ выдворят 120 мигрантов из стран СНГ и Африки после рейда в Подмосковье

"Роснефть" в I полугодии добыла 131,3 млн т н.э.

"Роснефть" в I полугодии добыла 131,3 млн т н.э.

От должности освобожден замглавы ФАС Иванов, курировавший транспорт и закупки

Что произошло за день: четверг, 29 августа

Проект о возможности заключать военный контракт с обвиняемыми на этапе судопроизводства внесли в Думу

"Газпром" повысил оценку инвестиций группы на 2024 год до 2,64 трлн рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });