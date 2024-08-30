Вакцину от ВПЧ планируется включить в Национальный календарь прививок в 2026 г.

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ) планируется включить в Национальный календарь профилактических прививок в 2026 году, сообщила главный внештатный детский специалист - гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елена Уварова.

"Мы не имеем сегодня в национальном календаре (вакцинацию от ВПЧ), но в плане аккуратно поставлена дата - 2026 год - о включении вакцины от ВПЧ наряду с другими вакцинами в Национальный календарь иммунопрофилактики", - сказала Уварова на пресс-конференции в пятницу.

Специалист Минздрава сообщила, что в России разрабатывается локализованная отечественная вакцина от ВПЧ. Она будет четырехвалентная.

"Сейчас проводятся исследования, которые положены для первой стадии производства вакцины. Уже клинические исследования проводятся. Надеюсь, что как раз к 2026 году она будет уже внедрена в практику", - сообщила Уварова.

Вирусы папилломы человека (ВПЧ) - группа распространенных и генетически разнородных ДНК-содержащих вирусов, поражающих эпителий кожных покровов и слизистых оболочек. Наибольшее число ВПЧ-ассоциированных злокачественных новообразований приходится на рак шейки матки (РШМ). В большинстве случаев этот вид рака вызван вирусом.