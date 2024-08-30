Страховщики выплатили 3 млрд руб. в связи с объявлением ЧС с апреля по август

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российские страховщики выплатили с апреля по август 2024 года на территориях, где официально были объявлены ЧС, около 3 млрд рублей по договорам страхования имущества физических и юридических лиц, такие данные приводятся в сообщении Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Выплаты производились страховщиками за этот период в регионах ЧС также по договорам страхования средств наземного транспорта, по договорам страхования от несчастных случаев и болезней.

"Всероссийский союза страховщиков (ВСС) поддерживает предложения Банка России по упрощению выплат в тех регионах, где объявлен режим ЧС, и уже вырабатывает со страховым сообществом единые подходы, - приводится в сообщении комментарий президента ВСС Евгения Уфимцева. - Сейчас упрощенные процедуры выплат по договорам страхования в регионах, где объявлен ЧС, уже действуют в некоторых компаниях, такая практика отработана".

Как сообщалось ранее, Банк России 23 августа обратился к российским страховщикам с предложением рассмотреть возможность выплаты в особом порядке страхового возмещения пострадавшим жителям трех приграничных областей - Белгородской, Брянской и Курской.

Речь идет о выплатах по договорам личного страхования и договорам страхования недвижимого имущества, говорилось в сообщении ЦБ.

"Человек сможет обратиться за компенсацией, если в результате боевых действий причинен вред его жизни или здоровью, а также если застрахованное имущество было повреждено или утрачено", - отмечал регулятор.

Кроме того, Банк России предлагал организовать такие выплаты в упрощенном порядке. "Рассматривать такие заявления рекомендуется даже при отсутствии у людей всех необходимых документов", - говорилось в сообщении ЦБ.

Как пояснял ранее "Интерфаксу" один из экспертов страхового рынка, "в большинстве случаев в стандартных договорах добровольного имущественного страхования ущерб, связанный с военными действиями или террористическим и актами, относится к исключениям и не покрывается страхованием. Этот подход считается классическим, используется также и в международной практике. Вместе с тем в последнее время ведущие страховщики РФ в ряде случаев стали допускать расширение страхового покрытия по договорам страхования, в том числе имущественного, на риски ущерба от террористических атак".

В РФ защита посевов российских аграриев от ЧС климатического характера предусмотрена законодательством РФ по действующей добровольной субсидируемой программе страхования урожая, которая была принята несколько лет назад.

"Риски терроризма этой программой не покрываются, но в отдельных случаях по договоренности со страховщиком они могут страховаться дополнительно к договору на условиях без господдержки. Прецеденты подобных выплат уже были", - пояснили "Интерфаксу" в Национальном союзе агростраховщиков (НСА).

Всего в 2024 году по программе защиты посевов от ЧС климатического характера в связи с возвратными майскими заморозками агростраховщики выплатили сельхозпроизводителям более 1 млрд рублей в 11 регионах РФ, согласно данным НСА и Минсельхоза РФ.

Еще один федеральный закон о защите от рисков ЧС - о страховании жилья при объявлении ЧС, принятый еще в 2018 году, - не действует из-за отсутствия разработанных и утвержденных регионами программ страхования. Именно такие программы должны были стать основой для запуска закона. Изменения в этот закон, которые предполагают обязанность территорий разрабатывать подобные программы страхования жилья от ЧС, уже внесены депутатами Госдумы, проект изменений они рассчитывают рассмотреть в осеннюю сессию работы нижней палаты парламента.