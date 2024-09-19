В Красноярском крае введут режим ЧС из-за угрозы потери урожая после дождей

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Власти Красноярского края приняли решение с 20 сентября ввести режим ЧС на территории всего региона из-за переувлажнения почвы и угрозы потери урожая, сообщил в своем телеграм-канале первый вице-губернатор края Сергей Пономаренко.

"Из-за обилия дождей и переувлажнения почвы пострадал урожай у аграриев – происходит прорастание зерна. Предварительный объём пострадавших посевов составляет более 17 тыс. га, расчётный размер ущерба – более 280 млн рублей", - написал он.

Со ссылкой на данные ФГБУ "Среднесибирское УГМС" Пономаренко отметил, что в августе на территории большинства районов края были зафиксированы аномальные осадки, которые составили несколько месячных норм.

В текущем году уборочная кампания в Красноярском крае стартовала раньше, чем прошлым летом. Жаркая погода и умеренные осадки способствовали росту и развитию всех сельскохозяйственных культур, но из-за обильных дождей в конце августа и в сентябре темпы уборочной сильно замедлились.

Так, из-за переувлажнения почвы и угрозы потери урожая режим ЧС первыми – 16 сентября – на своих территориях ввели Курагинский и Манский районы края, затем к ним присоединились еще несколько муниципалитетов.

Власти считали возможным введение режима ЧС регионального характера с целью освобождения аграриев от штрафов при недостижении ими целевых показателей уборки и для своевременного получения страховых выплат за потерю урожая.