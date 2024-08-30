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Минобороны РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ в Курской области

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ сообщили об отражении за сутки пяти атак штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Кремяное, Пушкарское и Черкасское Поречное в Курской области.

"Сорваны попытки проведения атак в направлении населенных пунктов Малая Локня, Пушкарное, Русская Конопелька", - говорится в сообщении ведомства в пятницу.

По данным Минобороны РФ, потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три боевых бронированных машины и два автомобиля.

Войска РФ в течение суток нанесли удары по подразделениям вооруженных сил Украины в районах 16 населенных пунктов Курской области, заявили в Минобороны.

"Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов: Апанасовка, Борки, Богдановка, Вишневка, Гапоново, Косица, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Обуховка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Снагость и 10-й Октябрь", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны, оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 41-й и 54-й механизированных, 80-й, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 107-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Бачевск, Глухов, Катериновка, Мартыновка, Первомайское, Пустогород, Покровка, Павловка, Сумы и Фотовиж.

"За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих и 22 единицы бронетехники, в том числе один танк и 21 боевая бронированная машина, а также артиллерийское орудие, два миномета, станция РЭБ и 8 автомобилей", - говорится в сообщении.

По словам военных, всего за время боевых действий на курском направлении потери украинской армии составили: более 7800 военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 507 боевых бронированных машины, 235 автомобилей и 53 артиллерийских орудия.

В Минобороны РФ заявили, что также были уничтожены и поражены: 15 пусковых установок РСЗО, в том числе четыре РСЗО HIMARS и одна MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 станций радиоэлектронной борьбы, одна РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники.

Минобороны РФ
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