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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

Бомбардировщик Су-34 нанес удар по позициям ВСУ в Курской области

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ сообщили, что бомбардировщик Су-34 ВКС России нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области.

"Удар наносился по разведанным замаскированным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", - говорится в сообщении.

"Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной технике ВСУ, экипаж вернулся на аэродром вылета", - проинформировали в ведомстве.

Минобороны РФ в пятницу опубликовало кадры удара.

Минобороны РФ Курская область
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