Военные РФ сообщили о 14 групповых ударах по объектам на Украине за неделю

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что за неделю нанесли один массированный и 14 групповых ударов беспилотниками, высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковым комплексом "Кинжал", по объектам энергетики, аэродромной инфраструктуры Украины и складам горючего.

В ведомстве заявили в пятницу, что в результате ударов поражены критически важные объекты энергетики и аэродромной инфраструктуры Украины, склады горючего, арсеналы западных авиационных средств поражения и артиллерийских боеприпасов.

Также, по данным министерства, поражались цеха производства беспилотников, места хранения безэкипажных катеров, пункты временной дислокации подразделений украинских формирований и иностранных наемников.

За неделю взяты в плен 58 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Там заявили, что в течение недели подразделения группировки войск "Север" наносили поражение формированиям ВСУ в Курской области.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотными летательными аппаратами и огнем артиллерии нанесено поражение личному составу и технике подразделений четырех механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и трех бригад теробороны, а также сорваны попытки переброски резервов противника с территории Украины".- сообщили военные.

В течение недели сбиты украинский самолет МиГ-29, 311 беспилотников, в том числе 127 - вне зоны спецоперации, заявили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, четыре тактические ракеты "Точка-У", 19 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, 31 реактивный снаряд HIMARS производства США и 311 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 127 вне зоны специальной военной операции", - говорится в сообщении.

По словам военных, за неделю силами Черноморского флота уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 641 самолет, 283 вертолета, 30701 беспилотный летательный аппарат, 575 зенитных ракетных комплексов, 17783 танка и других боевых бронированных машин, 1431 боевая машина реактивных систем залпового огня, 13809 орудий полевой артиллерии и минометов, 25447 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказали в Минобороны РФ.

По направлениям

"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

Кроме того, группировка нанесла поражение формированиям семи механизированных, двух егерских, воздушно-десантной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Отражены 50 контратак подразделений ВСУ, сказали в ведомстве.

"За неделю на данном направлении потери противника составили до 3720 военнослужащих, семь танков, 14 боевых бронированных машин, в том числе: боевая машина пехоты Marder производства ФРГ и два бронетранспортера М113 производства США, 38 автомобилей, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и 42 орудия полевой артиллерии", - сообщает министерство обороны.

"Решительными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Константиновка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении военного ведомства.

Также было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух мотопехотных, двух пехотных, аэромобильной, четырех штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отражены пять контратак штурмовых групп противника, сообщают военные.

На этом участке фронта в течение недели ВСУ потеряли свыше 4840 военнослужащих, танк Abrams производства США и танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, 60 автомобилей и 57 орудий полевой артиллерии, из которых 23 производства стран НАТО. Помимо того, уничтожены 11 станций радиоэлектронной борьбы и 16 полевых складов боеприпасов, сказали в ведомстве.

Кроме того, за неделю российские войска взяли под контроль села Стельмаховка в ЛНР и Синьковка в Харьковской области, сказали в Минобороны.

"В результате слаженных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Стельмаховка Луганской народной республики и Синьковка Харьковской области", - сказано в сообщении.

Также силами "Западной" группировки нанесено поражение формированиям шести механизированных, танковой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады спецназначения "Азов" (запрещены в РФ - ИФ). Отражены 34 контратаки штурмовых групп ВСУ.

По данным военных, на этом участке ВСУ потеряли свыше 3450 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин, в том числе три американских бронетранспортера М113 производства США, 51 автомобиль.

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и 38 орудий полевой артиллерии, в том числе: 18 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 мм западного производства", - сообщили военные.

По данным министерства, за неделю также были уничтожены 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 18 полевых складов боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и четырех бригад теробороны. Отражены 18 контратак штурмовых групп ВСУ", - сказано в сообщении Минобороны.

Здесь армия Украины, по данным российских военных, потеряла до 860 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 43 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии, в том числе семь 155 мм самоходных артиллерийских установок и гаубиц западного производства, а также четыре станции радиоэлектронной борьбы.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в сообщении ведомства.

Потери ВСУ здесь составили до 460 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 32 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии, из них шесть американских 155 мм гаубиц. Кроме того, уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов, сказали в Минобороны.