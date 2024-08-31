Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

МЧС РФ обнаружило нарушения пожарной безопасности в 14 тыс. образовательных учреждений

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Перед началом учебного года инспекторами МЧС России зафиксированы нарушения пожарной безопасности на территории 14 тыс. образовательных учреждений, сообщила пресс-служба ведомства в субботу.

"Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России провели уже свыше 107 тыс. визитов. В общей сложности на порядка 14 тыс. объектах в настоящее время имеются неустраненные нарушения. Была восстановлена работоспособность систем автоматической противопожарной сигнализации и оповещения о пожаре на 4 тыс. объектах образования", - приводит пресс-служба слова главы министерства Александра Куренкова.

Сотрудники МЧС при проверке уделяют особое внимание состоянию путей эвакуации и эвакуационных выходов, наличию и исправности первичных средств пожаротушения, отмечается в релизе.

"В первый учебный месяц сотрудники ведомства проведут дополнительные инструктажи с руководителями и педагогами", - сообщил Куренков.

МЧС России Александр Куренков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число погибших после атаки на Белгород выросло до пяти человек

Военная операция на Украине

В результате обстрела Белгорода с пригородом один человек погиб, семеро пострадали

Что произошло за день: пятница, 30 августа

МАК выпустил промежуточный отчет по упавшему под Коломной Superjet 100

Обмен заблокированными активами инвесторов будет продлен до 12 октября

Обмен заблокированными активами инвесторов будет продлен до 12 октября

РКН пригрозил блокировкой интернет-магазина Акунина и Goodreads

Банк России отметил увеличение числа квалифицированных инвесторов до 798 тысяч

Сбербанк имеет запас капитала и готов к повышению антициклической надбавки

ГК "Русагро" подало иск к Виталию Юсуфову о взыскании убытков

Иноагентами признаны Елена Лукьянова и Галина Тимченко

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });