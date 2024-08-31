МЧС РФ обнаружило нарушения пожарной безопасности в 14 тыс. образовательных учреждений

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Перед началом учебного года инспекторами МЧС России зафиксированы нарушения пожарной безопасности на территории 14 тыс. образовательных учреждений, сообщила пресс-служба ведомства в субботу.

"Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России провели уже свыше 107 тыс. визитов. В общей сложности на порядка 14 тыс. объектах в настоящее время имеются неустраненные нарушения. Была восстановлена работоспособность систем автоматической противопожарной сигнализации и оповещения о пожаре на 4 тыс. объектах образования", - приводит пресс-служба слова главы министерства Александра Куренкова.

Сотрудники МЧС при проверке уделяют особое внимание состоянию путей эвакуации и эвакуационных выходов, наличию и исправности первичных средств пожаротушения, отмечается в релизе.

"В первый учебный месяц сотрудники ведомства проведут дополнительные инструктажи с руководителями и педагогами", - сообщил Куренков.