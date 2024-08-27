Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 03:05

В школах РФ пройдут учения по действиям при захвате заложников и воздушной тревоге

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Минпросвещения и МЧС проведут в четверг и пятницу всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге в школах и колледжах.

"29-30 августа в школах и колледжах 88 регионов страны пройдут всероссийские учения "Действия работников образовательных организаций и сотрудников охраны при захвате заложников и получении сигнала гражданской обороны "Внимание всем!" с информационным сообщением о воздушной тревоге", - сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Перед проведением учений состоится совещание с представителями Минпросвещения и МЧС, где планируется обсудить учебные вопросы, актуальность которых напрямую связана с обстановкой, сложившейся в отдельных субъектах РФ в связи со специальной военной операцией.

Всероссийские учения организованы Минпросвещения совместно с МЧС, МВД и Росгвардией и при содействии Национального антитеррористического комитета.

"Образовательным организациям рекомендовано в рамках инструктажей, предшествующих практической отработке учебных вопросов, организовать просмотр видеоматериала, содержащего примеры положительного опыта и разбор типичных ошибок, выявленных по результатам проведения предыдущих учений", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что учения пройдут 27 августа.

Минпросвещения РФ МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Почта России сделала бесплатными посылки в Курскую и Белгородскую области

Почта России сделала бесплатными посылки в Курскую и Белгородскую области

ФСБ возбудила дела всего на семь иностранных журналистов, работавших в Судже

Россия отправила в КНДР 24 орловских рысака

Лес на площади более 375 тыс. гектаров горит в Якутии

Лес на площади более 375 тыс. гектаров горит в Якутии

Мишустин сменил двух заместителей министра просвещения

Что произошло за день: понедельник, 26 августа

Умер второй пострадавший при пожаре на заводе в Стерлитамаке

В Саратове в результате атаки дронов поврежден фасад на трех этажах ЖК

Басманный суд заочно назначил срок бывшему послу Украины в Казахстане Врублевскому

Сотрудник Омского НПЗ погиб при пожаре

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });