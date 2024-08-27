В школах РФ пройдут учения по действиям при захвате заложников и воздушной тревоге

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Минпросвещения и МЧС проведут в четверг и пятницу всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге в школах и колледжах.

"29-30 августа в школах и колледжах 88 регионов страны пройдут всероссийские учения "Действия работников образовательных организаций и сотрудников охраны при захвате заложников и получении сигнала гражданской обороны "Внимание всем!" с информационным сообщением о воздушной тревоге", - сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Перед проведением учений состоится совещание с представителями Минпросвещения и МЧС, где планируется обсудить учебные вопросы, актуальность которых напрямую связана с обстановкой, сложившейся в отдельных субъектах РФ в связи со специальной военной операцией.

Всероссийские учения организованы Минпросвещения совместно с МЧС, МВД и Росгвардией и при содействии Национального антитеррористического комитета.

"Образовательным организациям рекомендовано в рамках инструктажей, предшествующих практической отработке учебных вопросов, организовать просмотр видеоматериала, содержащего примеры положительного опыта и разбор типичных ошибок, выявленных по результатам проведения предыдущих учений", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что учения пройдут 27 августа.