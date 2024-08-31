Более 30 лесных пожаров площадью свыше 25 тыс. га действуют в Туве

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Лесные пожары охватили площадь 25 719 га в Туве, сообщает телеграм-канал правительства республики в субботу.

"По данным Региональной диспетчерской службы, на 8:45 утра на землях лесного фонда Тувы действует 31 пожар на 25 718 га. 4 из них локализованы в Тандинском, Чаданском, Каа-Хемском и Тоджинском лесничествах", - говорится в сообщении.

По информации региональных властей, леса горят в Кызылском, Тес-Хемском, Тоджинском, Тере-Хольском, Тандинском, Чеди-Хольском, Каа-Хемском, Дзун-Хемчикском и Улуг-Хемском районах, а также заповеднике "Азас".

К борьбе с огнем привлечены 537 человек, задействовано 77 единиц техники. Тувинскими пожарным помогают коллеги из нескольких регионов: 181 сотрудник Авиалесоохраны Красноярского края, Новосибирска, Иркутской, Томской областей, республик Хакасия и Бурятия. Для борьбы с очагами в Танды привлечены самолет-амфибия МЧС Бе-200 и вертолет Ми-26, оборудованный водосливным устройством.

За сутки ликвидировано два пожара на площади 18 га в Тес-Хемском лесничестве.

Как сообщается, ночью 31 августа в Туве местами ожидается усиление северо-западного ветра до 15-17 м/с, а также туман.

Высокая пожароопасность - 4 класса - сохраняется в Эрзинском и Каа-Хемском районах.