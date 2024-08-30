В сентябре 40 регионов РФ из-за погоды будут подвержены риску лесных пожаров

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Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В "Авиалесоохране" прогнозируют риски ЧС в лесах 40 российских регионов в сентябре из-за погоды.

В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что в течение сентября из-за жаркой, теплой и сухой погоды возможны превышения среднемноголетних показателей пожарной опасности на территории:

- Центрального федерального округа - на всей территории Смоленской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Липецкой и Московской областей, в южной и центральной частях Тверской и Ярославкой областей, западной части Ивановской области, западной и восточной частях Владимирской области, западной, восточной, северной и центральной частях Рязанской области, северной части Тамбовской области, западной части Воронежской области;

- Южного федерального округа - на всей территории Донецкой и Луганской народных республик, республики Крым и Адыгея, Запорожской и Херсонской областей, в западной части Ростовской области, западной и центральной частях Краснодарского края;

- Приволжского федерального округа - на всей территории республик Марий Эл, Татарстан, в северо-западной части Чувашской республики, северной и центральной частях Удмуртской республики, юго-западной части Пермского края, южной части Кировской области, западной и восточной частях Нижегородской области, западной части Пензенской области и Республики Мордовия;

- Сибирского федерального округа - в восточной и центральной частях республики Тыва, восточной части Иркутской области;

- Дальневосточного федерального округа - в западной части Забайкальского края, северной и северо-восточной частях республики Бурятия, центральной и юго-западной частях республики Саха (Якутия), северо-западной и северо-восточной частях Амурской области, центральной части Хабаровского края.

В настоящее время в стране действуют 68 очагов лесных пожаров. К тушению привлечены более 3 тыс. человек и 471 единица наземной техники.

"Наиболее сложная обстановка сохраняется в республиках Тыва, Саха (Якутия) и Забайкальском крае. Режим ЧС введен на всей территории республик Саха (Якутия), Бурятия, Тыва, Забайкальского края и в муниципальном образовании Феодосия республики Крым", - говорится в сообщении ведомства.