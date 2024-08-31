Росавиация сообщила, что на борту пропавшего Ми-8 могут находиться 22 человека

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - На борту пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8Т предварительно могут находиться 22 человека, сообщила пресс-служба Росавиации в субботу.

"Предварительно, на борту вертолета - 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, воздушное судно совершало перелет с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка (17 км юго-западнее аэропорта Елизово), но в назначенное время (около 07:15 по Москве) его экипаж не вышел на связь.

Как добавили в Росавиации, на поиски пропавшего воздушного судна вылетел другой вертолет Ми-8.

В ведомстве отметили, что вертолет принадлежит авиакомпании "Витязь-Аэро".

По данному авиаинциденту Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов.

Кроме того, Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России организовал проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).