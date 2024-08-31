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МЧС привлекло наземную группировку к поискам вертолета на Камчатке

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС РФ привлечены к поиску пропавшего вертолета Ми-8Т на Камчатке, на борту которого, по предварительным данным, находятся три члена экипажа и 19 туристов, подтвердила пресс-служба министерства в субботу.

"В Камчатском крае ведутся поиски вертолета Ми-8Т. По предварительным данным, на борту находятся 22 человека. На поиски выдвинулся вертолет Ми-8 компании-владельца, а также наземная группировка камчатского спасательного центра МЧС России. В готовности к вылету находится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту", - говорится в сообщении.

Ранее в Росавиации сообщили, что воздушное судно совершало перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка (17 км юго-западнее аэропорта Елизово), но в назначенное время (около 07:15 по Москве) экипаж вертолета не вышел на связь. По данным ведомства, вертолет принадлежит авиакомпании "Витязь-Аэро".

Ми-8 Камчатка МЧС РФ
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