Два мирных жителя пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об украинских атаках в трех населенных пунктах.

"Пострадали два мирных жителя", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

В Шебекинском городском округе в районе села Коровино легковой автомобиль атакован FPV-дроном. Ранен водитель. Мужчину с баротравмой и осколочным ранением плеча доставляют в областную клиническую больницу.

Село Грузское Борисовского района подверглось обстрелу. Ранена женщина. Пострадавшую с баротравмой и осколочными ранениями рук отправили в городскую больницу Белгорода. Повреждены остекление, кровли и фасады многоквартирного дома и социального объекта.

Как написал Гладков, в поселке Уразово Валуйского городского округа дрон атаковал административное здание - повреждены кровля, фасад и остекление.