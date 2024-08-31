Женщина пострадала в результате украинского обстрела Шебекино

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины территории города Шебекино.

"В результате обстрела ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением левой голени бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

В городе, по данным Гладкова, повреждены два многоквартирных дома и два коммерческих объекта. Осколками посечен легковой автомобиль. Также произошло возгорание сухой травы и склада на территории производственного объекта. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией очага возгорания.

Ранее в субботу глава региона сообщил об украинских атаках в трех населенных пунктах. Пострадали два мирных жителя.