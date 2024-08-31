Минобороны РФ сообщило о срыве атак ВСУ в Курской области

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в Курской области отражены шесть атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Бахтинка, Комаровка, Малая Локня, Матвеевка.

"Сорваны попытки атак подразделений ВСУ в направлении Коренево и Малая Локня. Потери противника потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля. Один украинский военнослужащий сдался в плен", - сообщило Минобороны РФ.

Войска РФ нанесли удары по подразделениям армии Украины в 15 районах Курской области, авиация ударила по украинским резервам в десяти районах Сумской области, заявили в Минобороны России.

"Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение выявленным в течение суток скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Бяхово, Вишневка, Краснооктябрьское, Кругленькое, Любимовка, Мартыновка, Новоивановка, Новая Сорочина, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное, Свердликово и Снагость", - говорится в сообщении Минобороны.

По информации ведомства, российская оперативно-тактической авиация нанесла удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 107-й, 119-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Глухов, Кияница, Ободы, Свесса, Сосновка, Сумы, Шалимовка, Шалыгино и Эсмань.

"За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 18 единиц бронетехники, в том числе танк, три бронетранспортера и 14 боевых бронированных машины, а также три артиллерийских орудия, три миномета, станция РЭБ и семь автомобилей", - заявили в Минобороны.

По данным военного ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 8,2 тыс. военнослужащих, 76 танков, 36 боевых машин пехоты, 67 бронетранспортеров, 521 боевую бронированную машину, 242 автомобиля, 56 артиллерийских орудия, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и две MLRS производства США, пять установок зенитных ракетных комплексов, 12 станций радиоэлектронной борьбы, одна РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сказали в Минобороны.