Песков заявил, что ответ РФ на атаку ВСУ на Курскую область уже происходит

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Россия уже отвечает на атаку ВСУ на Курскую область, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ответ уже происходит. Почему вы думаете, что это разовое событие. Он уже происходит", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Отрывок интервью журналист опубликовал в своем телеграмм-канале. Так Песков ответил на вопрос, когда Россия ответит на атаки на приграничные регионы.

"Вы видите решительные действия наших вооруженных сил. Нет никаких сомнений, что они будут продолжены", - добавил пресс-секретарь президента РФ .