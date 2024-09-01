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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Песков заявил, что ответ РФ на атаку ВСУ на Курскую область уже происходит

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Россия уже отвечает на атаку ВСУ на Курскую область, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В РоссииВ Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ на курском направлении составили 7450 человекЧитать подробнее

"Ответ уже происходит. Почему вы думаете, что это разовое событие. Он уже происходит", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Отрывок интервью журналист опубликовал в своем телеграмм-канале. Так Песков ответил на вопрос, когда Россия ответит на атаки на приграничные регионы.

"Вы видите решительные действия наших вооруженных сил. Нет никаких сомнений, что они будут продолжены", - добавил пресс-секретарь президента РФ .

Курская область ВСУ Дмитрий Песков
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