Семь человек получили травмы при аварийной посадке Ан-2 в Северной Осетии

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Северной Осетии, погибших нет, сообщили "Интерфаксу" в субботу в службе скорой помощи республики.

"Поступила заявка от местного аэроклуба. Самолет Ан-2 высадил парашютистов, но не смог штатно приземлится, произошла авария. На борту были семь человек, травмированы. Направлены бригады для оказания помощи", - сказали в службе.

Среди пострадавших, по предварительным данным, двое детей с инфекционным заболеванием.