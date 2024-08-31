Шесть человек пострадали при жесткой посадке самолета Ан-2 в Северной Осетии

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Трое детей, пилоты и один пассажир самолета Ан-2 получили травмы в результате аварийной посадки самолета в Пригородном районе Северной Осетии в субботу днем, сообщили "Интерфаксу" в районной ЕДДС.

"Пострадавшие - два пилота, трое детей и мужчина. Остальные люди - восемь парашютистов успели выпрыгнуть из самолета до аварийной посадки", - сказали в ЕДДС.

Ранее МЧС сообщило, что Ан-2 с 12 людьми на борту совершил жесткую посадку в Пригородном районе.

В ЕДДС уточнили, что в настоящее время поиски самолета продолжаются.

Во Владикавказском аэроклубе ДОСААФ России "Интерфаксу" сообщили, что причиной аварийной посадки Ан-2 могла стать неблагоприятная погода или отказ двигателя.

Обстоятельства жесткой посадки самолета устанавливают следователи.