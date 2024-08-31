Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Северной Осетии

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Самолет Ан-2 с 12 людьми на борту совершил жесткую посадку в Пригородном районе Северной Осетии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"По имеющейся информации самолет Ан-2, вылетевший с аэродрома ДОСААФ, совершил жесткую посадку. (...) на борту находились 10 парашютистов и двое детей", - говорится в сообщении.

Пилот сам обратился в службу спасения, но точную локацию объяснить не мог.

"Для определения более точного места происшествия с аэродрома ДОСААФ вылетел еще один самолет. В ходе разведки было выяснено, что самолет, совершивший жесткую посадку, находится между селениями Майрамадаг и Кобан", - говорится в сообщении.

В службе скорой помощи республики "Интерфаксу" сообщили, что погибших нет.

"Поступила заявка от местного аэроклуба. Самолет Ан-2 высадил парашютистов, но не смог штатно приземлится, произошла авария. На борту были семь человек, травмированы. Направлены бригады для оказания помощи", - сказали в службе.