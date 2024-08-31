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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

Экс-сотрудников строительных компаний заподозрили в коррупции при выполнении гособоронзаказа

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Гендиректор и трое бывших сотрудников строительных компаний арестованы в Москве по подозрению в коррупции при выполнении гособоронзаказа, заявили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Следствием установлено, что 17 мая 2021 года между Минобороны России и военно-строительной компанией заключен государственный контракт на корректировку проектной документации и завершение строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники военно-медицинской академии им. Кирова", - сообщил в субботу телеграм-канал СКР.

В ведомстве отметили, что в качестве субподрядчика при исполнении государственного контракта было привлечено общество с ограниченной ответственностью.

Как говорится в сообщении, "в период с августа 2021 года по 8 февраля 2023 года генеральный директор общества передавал действовавшим в составе организованной группы представителям военно-строительной компаний взятку за согласование представляемых заявок на авансирование работ, непринятие мер по выявленным нарушениям при осуществлении строительства, а также общее покровительство, что повлекло необоснованную выдачу аванса строительной организации".

В связи с этим Главное военно-следственное управление СК России расследует уголовное дело в отношении трех бывших сотрудников одной из военно-строительных компаний по факту совершения ими преступлений, предусмотренных ст. ст. 290, 285.4 УК РФ (получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа), а также в отношении генерального директора частной строительной организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Как сообщили в СКР, в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ведомстве не уточнили наименований фирм и имен фигурантов дела.

Москва СКР Минобороны РФ
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