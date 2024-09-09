Экс-замгубернатора Томской области Гурдина приговорили к 5 годам по делу о растрате

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Советский районный суд Томска признал виновным бывшего заместителя губернатора Томской области по инвестициям Юрия Гурдина по уголовному делу об организации растраты, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд постановил признать Гурдина виновным, (...) приговорить его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей и с лишением права в течение трех лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления", - сказал судья Дмитрий Борисов.

Также суд признал его виновным в использовании заведомо подложного документа, однако освободил от наказания в связи с истечением срока давности.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры области и постановил взыскать с экс-чиновника в счет возмещения ущерба 79 млн рублей в пользу бюджета Томской области.

Как сообщалось, Гурдина обвиняли по ч.3 ст.33, ч.4 ст.160 (организация растраты) и ч.5 ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

По версии следствия, чиновник с июля 2020 года по ноябрь 2021 года разработал преступную схему для растраты в пользу одной из фирм средств, выделенных из облбюджета на разработку и обоснование концепции проекта "Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области".

Гурдин, как считает следствие, привлек к этому директора регионального фонда развития инвестиционной деятельности и проектного управления, который оплатил выполненные коммерческой организацией работы по завышенной стоимости - ущерб составил более 79 млн рублей.

Кроме того, как считает следствие, обвиняемый при трудоустройстве на должность заместителя губернатора предоставил два диплома о высшем образовании, которые он фактически не получал.

Гурдин ушел в отставку в мае 2022 года. Спустя месяц стало известно, что его подозревают в растрате. Экс-чиновника арестовали.

В конце февраля 2023 года дело направили в суд для рассмотрения по существу.