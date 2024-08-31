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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Лавров заявил, что речи о вступлении Украины в НАТО быть не может

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Российская сторона полностью отвергает возможность вступления Украины в НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Никакой речи о том, чтобы Украина вступала в НАТО, быть не может. Это не то, что "красный лист". Невозможно", - заявил Лавров в документальном фильме "Мосты на Восток" на телеканале RT.

По словам министра, "те, кто пытается нам предъявлять "развязки": мол, оставить Украине то, что у нее сейчас есть, взять остатки в НАТО и все будет хорошо, - фантазеры и провокаторы".

"Наша позиция ясна", - добавил он.

Лавров также заявил, что ему трудно судить о том, какая была задумка и цель "у тех, кто организовал провокацию в Курской области".

"Какую цель и замысел они ставили, очень трудно судить. Но сейчас политологи это обсуждают. И даже Зеленский сказал, что им это будет нужно для последующих обменов. Поэтому, мол, и пленных берет, и квадратные километры захватить хочет. Это так простодушно и наивно", - заявил он.

Лавров подчеркнул: "Свою территорию мы ни с кем не обсуждаем. Переговоров про свою территорию не ведем". При этом он отметил, что российская сторона "готова обсуждать пресечение преступных действий" Киева.

"Уверен, что про Курскую область даже говорить не о чем. 14 июня 2024 года президент России Путин, выступая в министерстве иностранных дел России, сказал, что мы готовы урегулировать ситуацию на основе реалий. Реалий на земле. В Конституции Российской Федерации четко записано, что у нас теперь кроме Крыма есть еще четыре новых субъекта Федерации: ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонская область", - заявил Лавров.

Сергей Лавров МИД РФ НАТО
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