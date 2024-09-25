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Эрдоган заявил, что не все страны НАТО хотят видеть Украину в альянсе

Эрдоган заявил, что не все страны НАТО хотят видеть Украину в альянсе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: АР/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Многие союзники по НАТО, в том числе США, в настоящее время не хотят видеть Украину в составе альянса, а потому решение об ее приеме должно приниматься вдумчиво, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью NBC News.

"Соединенные Штаты не хотят, чтобы Украина присоединялась к НАТО. Многие страны НАТО также не хотят, чтобы Украина стала членом альянса. Нам надо принимать решения, имея в виду эти реалии", - сказал турецкий президент.

По его словам, при решении по кандидатуре Украины на вступление в НАТО необходимо учитывать позиции всех членов альянса.

На вопрос о том, принял ли уже сам Эрдоган решение поддержать присоединение Украины к Североатлантическому альянсу, он ответил отрицательно.

НАТО Реджеп Тайип Эрдоган США Украина
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