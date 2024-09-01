Площадь лесных пожаров в Туве достигла 26 тыс. га

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Двадцать пять лесных пожаров на общей площади свыше 26 тыс. га тушат в Туве, сообщается в телеграм-канале правительства республики в воскресенье.

"По данным Региональной диспетчерской службы, на 8:45 утра на землях лесного фонда Тувы действует 25 пожаров на 26 тыс. 4 га. Пять из них локализованы на площади 1 тыс. 416 га в Тандинском, Тес-Хемском, Каа-Хемском и Тоджинском лесничествах", - говорится в сообщении.

Ликвидированы за сутки семь пожаров на площади 18 га в Тандинском, Каа-Хемском, Чаданском и Туранском лесничествах.

Зарегистрированы очаги на территории Кызылского, Тес-Хемского, Тоджинского, Тандинского, Чеди-Хольского, Каа-Хемского, Дзун-Хемчикского и Улуг-Хемского районов. Одно возгорание - в заповеднике "Азас".

Сообщается, что тушат лесные пожары 536 человек с привлечением 70 единиц техники. Вместе с тувинскими пожарными борьбу с огнем ведут 181 сотрудник Авиалесоохраны Красноярского края, Новосибирска, Иркутской, Томской областей, республик Хакасия и Бурятия. В Танды задействованы самолет-амфибия МЧС Бе-200 и вертолет Ми-26, оборудованный водосливным устройством.

1 сентября в Туве сохранится высокая пожароопасность 4-го класса на территории Каа-Хемского района.

Как сообщалось, с 17 августа в республике действует режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Режим предполагает полный запрет на посещение лесов.