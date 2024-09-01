Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 сентября

Более 150 БПЛА сбито над 15 регионами РФ, погиб взятый ХАМАС в заложники россиянин, поиски вертолета на Камчатке

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В ночь на воскресенье нейтрализовано 158 беспилотников ВСУ над 15 российскими регионами. Над Курской областью сбито и перехвачено 46 БПЛА, над Брянской - 34, над Воронежской - 28, над Белгородской - 14, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, два дрона уничтожено над Москвой, семь - над Московской областью. Также восемь беспилотников нейтрализовано над Рязанской областью, пять - над Калужской, четыре - над Липецкой, три - над Тульской, по два - над Тамбовской и Смоленской, по одному - над Орловской, Тверской и Ивановской.

- Одиннадцать беспилотников сбито за ночь на подлете к Москве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении дронов над Раменским, Ленинским, Одинцовским городскими округами, Ступино и в районе Московского нефтеперегонного завода (МНПЗ). По словам Собянина, один из сбитых БПЛА повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ.

- Усилена группировка по поиску вертолета с туристами на Камчатке. "Всего в наземном поиске задействовано более 60 человек и 15 единиц техники. В готовность приведена авиация МЧС России", - сообщил краевой главк ведомства.

- Площадь лесных пожаров в Туве достигла 26 тыс. га. К борьбе с огнем привлечены 536 человек, задействовано 70 единиц техники.

- Тело взятого ХАМАС в заложники россиянина Александра Лобанова обнаружено в секторе Газа. Всего Армия обороны Израиля обнаружила в районе города Рафах тела шести заложников.

- Три золотые медали завоевали россияне на Паралимпиаде в Париже. Обладателями высших наград стали легкоатлет Александр Яремчук, Алексей Чуркин в метании клаба, пловчиха Валерия Шабалина.