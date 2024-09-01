Российские космонавты пожелали с МКС успехов в учебе школьникам и студентам

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин с борта Международной космической станции (МКС) поздравили школьников и студентов с Днем знаний, пожелав им успехов в учебе и приобретения новых знаний.

"Для кого-то учеба только начинается, а кто-то уже выходит на финишную прямую, готовясь вступить во взрослую жизнь. Всем вам мы желаем успехов в обучении, приобретения новых знаний и удачи в экзаменах, тем кому они предстоят в этом учебном году", - сказал Кононенко в видеообращении, распространенном "Роскосмосом".

"Для тех, кто выбрал дорогу за пределы земного пространства, знания - это не прихоть, а необходимость. От того как мы будем обучены, без приуменьшения, зависит наша жизнь и жизнь наших товарищей", - отметил Чуб.

"Перед каждым полетом даже опытные космонавты снова садятся за парту и сдают экзамен. А после возвращения на Землю делятся с коллегами полученной информацией и знаниями, которые будут применены при подготовке новых покорителей космоса. Какую бы стезю вы не выбрали, мы желаем вам хорошо учиться, овладевать новыми навыками и знаниями, чтобы стать настоящими профессионалами своего дела", - сказал Гребенкин.